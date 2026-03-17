1800 de petiții către CNAM, în 2025. Pe ce s-au plâns petiționarii

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) informează, că pe parcursul anului trecut a soluționat circa 1800 de petiții, cu peste 400 mai puține comparativ cu anul 2024. Peste 40% dintre acestea au fost depuse în format electronic. CNAM susține că a răspuns la toate petițiile, iar problemele descrise au fost analizate și elucidate, fiind luate măsuri pentru remedierea lor.

Cele mai multe petiții – peste 700 – s-au referit la listele de aşteptare și urgentarea tratamentului în cadrul programelor speciale de protezare a aparatului locomotor și de operații de cataractă. Aproximativ un sfert dintre petiții au vizat plata primelor în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM).

Circa 140 de petiții au fost legate de acordarea sau suspendarea statutului de persoană asigurată, mărimea, modul şi termenele de achitare a primei de asigurare.

Alte subiecte formulate în petiții s-au referit la accesul la servicii medicale în volum deplin şi de calitate, modalitatea de programare online la servicii de înaltă performanță, asigurarea cu medicamente sau dispozitive medicale compensate, achitarea unor plăţi nejustificate sau informale pentru medicamente și servicii medicale. Petițiile au vizat și înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia, accesul la serviciile medicilor specialiști, executarea hotărârilor instanțelor de judecată, dificultăți de accesare a portalului certificatelor medicale, precum și managementul unor instituții medicale.

Totodată, 100 de petiții au fost redirecționate către CNAM de alte instituții publice.

Petițiile către CNAM pot fi depuse prin e-mail – petitii@cnam.gov.md, prin poșta tradițională (mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46) sau în cutia poștală amplasată la sediul central al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

De asemenea, Serviciul telefonic Info-CNAM (tel.: 0 800 99999) a înregistrat în anul 2025 peste 50 de mii de apeluri, cu circa 3600 mai puține față de anul precedent. Cele mai multe întrebări au vizat verificarea și programarea la servicii de înaltă performanță prin sistemul informațional de raportare și evidență a serviciilor medicale, lista de așteptare pentru operațiile de protezare și de cataractă, obținerea și verificarea statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, verificarea înregistrării sau transferul la medicul de familie, pașii de acces la acordarea asistenţei medicale și alte informații despre drepturile și obligațiile beneficiarilor.

În anul 2025, conducerea CNAM și conducătorii agențiilor teritoriale au primit în audiență peste 65 de persoane.

Sursa: cnam.md