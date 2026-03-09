17 sectoare mobile de poliție vor ajunge în raioanele Republicii Moldova, cu sprijinul GS Foundation

Circa 1 mln 260 mii de euro – atât au costat primele 17 sectoare mobile de poliție, care au fost transmise astăzi Inspectoratului General al Poliției, în cadrul unei ceremonii oficiale, organizate cu participarea donatorilor – GS Foundation, și oficialilor guvernamentali.

Un oficiu mobil de poliție reprezintă un microbuz dotat cu tehnica de birou și acces la baze de date cu care operează de regulă poliția, care pot veni mai repede în ajutorul cetățenilor și pot soluționa cererile de servicii mai rapid. Microbuzele sunt dotate în spate și cu încăperi pentru persoanele reținute și cu sursă autonomă de energie.

Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, a remarcat că GS Foundation este partenerul strategic al IGP, cu care în ultimii 4 ani a mai desfășurat proiecte inovative, dar proiectul inaugurat azi ar fi o premieră pentru Republica Moldova.

„Sectoarele mobile de poliție vor merge în localități, polițistul va veni la cetățean prin intermediul sectorului mobil, în care are acces la toate informațiile cu care operează de regulă un polițist în cabinetul său. Prin intermediul sectorului mobil, vom oferi servicii cât de rapid posibil cetățenilor, solicitarea unui cetățean poate fi satisfăcută mult mai devreme decât s-ar întâmpla în condiții generale”, a explicat Cernăuțeanu.

Peter Buschmann, șeful adjunct al misiunii GS a Ambasadei Republicii Federale Germane în Republica Moldova, prezent la ceremonie din partea donatorilor acestui proiect, a remarcat că Fundația Germană pentru Securitate Globală participă azi la un eveniment care oferă ceva tangibil poliției Republicii Moldova și ceva ce va spori siguranța tuturor cetățenilor. Donația vine să susțină reformele intense care au loc pentru a se alinia sistemul la anumite standarde europene.

Imagini de la evenimentul de transmitere – captură video Rlive.md:

