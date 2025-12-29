Finanțe

17 mii de funcții bugetare puse sub moratoriu pentru 2026

29 decembrie 2025
Guvernul a aprobat la 29 decembrie 2025, decizia despre instituirea moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistratepână la 31 decembrie 2026.  Motivarea ar fi  asigurarea mai bună a gestionării  resurselor financiare disponibile și direcționarea lor spre domenii prioritare.

Pe perioada moratoriului, angajarea personalului în funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară a numărului de posturi vacante per autoritate/instituție publică.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat că moratoriul vizează circa 17 mii de funcții publice.

Potrivit notei informative a proiectului, pentru anul 2026, cheltuielile de personal se estimează în sumă de 32 795,6 milioane lei, cu o creștere de 10% sau 2 980,1 milioane lei față de cheltuielile aprobate pentru anul 2025.

– Tradiția asta este de mai mulți ani. Asta nu înseamnă că funcțiile incluse sub moratoriu nu pot fi suplinite, dar urmează să acordăm o atenție foarte sporită și, în primul rând, să vedem acolo unde pot fi făcute eficientizări, înainte de a purcede la suplinirea numărului personal în sectorul public”, a spus ministrul finanțelor Andrian Gavriliță în cadrul ședinței Guvernului.

În anul 2026, fondul de salarizare  va ajunge la aproximativ 33 de miliarde de lei sau  cu 3 miliarde de lei mai mult decât în 2025.

 



