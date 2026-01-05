161 arbori tăiați fără acte permisive la Criuleni

În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări de curățare, însă verificările au arătat că, de fapt, au fost efectuate tăieri integrale de arbori, care nu corespund lucrărilor planificate de Agenția Moldsilva.

Totodată, inspectorii au constatat că masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor lipsește din pădure.

Prejudiciul estimat pentru mediu este de aproximativ 200.000 lei.

Materialele au fost transmise Procuraturii raionului Criuleni pentru examinare.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că: „Cei vinovați trebuie să răspundă, iar în cazul persoanelor din sistem, răspunderea nu se va limita doar la pierderea locului de muncă, ci va include și răspundere penală și materială, până la recuperarea ultimului leu din prejudiciul creat.”

Gheorghe Moldovanu șeful Ocolului Silvic Criuleni solicitat de „E.C” a declarat că ar fi vorba de o cantitate mai mică de masă lemnoasă și că de fapt, au fost tăiați arbori vechi.

Ministerul îndeamnă cetățenii să semnaleze orice suspiciune de tăiere ilegală și reamintește că exploatarea abuzivă a pădurilor va fi pedepsită conform legii.