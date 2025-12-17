Divertisment

16 artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026

Organizatorii Selecției Naționale Eurovision au anunțat lista finaliștilor pentru ediția din 2026. Șaisprezece artiști și trupe s-au calificat în Finala Națională, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”.

În total, 37 de piese au fost înscrise în concurs, dintre care 34 au ajuns pe scena audițiilor. Deși regulamentul prevedea inițial selectarea a cel mult zece concurenți, juriul a decis extinderea listei, motivând nivelul artistic ridicat al prestațiilor.

Audițiile au durat peste șase ore, timp în care concurenții au interpretat piesele în variantă live și au primit observații și recomandări din partea juriului, menite să îmbunătățească performanțele pentru etapa finală.

Finala Națională Eurovision 2026 va avea loc pe 17 ianuarie, când va fi ales artistul care va reprezenta Republica Moldova la Concursul Muzical Eurovision, programat anul viitor la Viena, în perioada 12-16 mai.

Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision, cel mai bun rezultat fiind obținut în 2017, când trupa SunStroke Project s-a clasat pe locul trei cu piesa „Hey Mamma”.

