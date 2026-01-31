151 de milioane de lei – bugetul CEC pentru 2026

Bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2026 constituie peste 151 de milioane de lei. Sunt resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență.

În cadrul ședinței din 27 ianuarie 2026 CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2026.

Astfel, pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor electorale în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost stabilit cuantumul lunar de 1,0703980 lei.

Pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocului electoral în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 – 0,6041582 lei.

Pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocului electoral în cadrul alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2024 – 0,6091774 lei.

Pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 – 11250,6418919 leiiar în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 – 90,7903490 lei.

Pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 – 23126,3194444 lei.

Pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 – 190,0793379 lei.

Totodată, în contextul executării hotărârilor anterioare ale Comisiei nr. 4205/2025, nr. 4140/2025, nr. 4148/2025 și nr. 4135/2025 a fost suspendată plata alocației de la bugetul de stat pentru anul 2026 către:

Partidul pentru Viitorul Moldovei – cu reținerea sumei de 23810,30 lei;

Partidul Politic „Democrația Acasă” – cu reținerea sumei de 1 686 593,08 lei pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025;

Partidul Național Liberal – cu reținerea sumei de 2843,70 lei;

Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” – cu reținerea sumei de 5687,40 lei.

55550316,67 lei din bugetul național sunt adresate lunar celor 44 formațiuni politice care au participat la alegeri. Sumele care ajung în cont diferă în dependență de votul alegătorilor. Astfel,

PAS are ~2,45 milioane lei/lună;

PSRM – ~1,05 milioane lei/lună

PCRM – ~242 mii lei lună

PLDM – ~ 94955 lei

Partidul Nostru – ~338 mii lei/lună

Platforma DA – ~88 mii lei/lună

ALDE Moldova – ~ 18,4 mii lei/lună

Alocațiile de la bugetul de stat vor fi virate lunar în conturile bancare deschise în acest scop de către partidele politice, ale căror rechizite se comunică Comisiei Electorale Centrale.