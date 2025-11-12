15.000 € pentru „absolvenți” fictivi, reținere la ASP într-un dosar de corupție

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău documentează un caz de trafic de influență în care este vizată șefa unui centru multifuncțional cadastral al Agenției Servicii Publice (ASP). Potrivit CNA, funcționara este bănuită că ar fi pretins și primit 15.000 de euro de la administratori ai unor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România, în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat studiile respective.

Anchetatorii notează că suspecta ar fi invocat influență asupra unor factori de decizie din educație și sănătate pentru a facilita recunoașterea și echivalarea acestor diplome. În urma acestor demersuri, persoanele care obțineau documentele ar fi putut primi dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloane de pe teritoriul R. Moldova, deși nu aveau pregătire profesională reală. Cazul este investigat de mai bine de șase luni, iar funcționara a fost reținută pentru 72 de ore.

Dosarul a fost pornit în mai 2025. Investigația CNA are loc pe fondul unor verificări paralele privind posibile diplome și acte de rezidențiat falsificate, aflate recent în atenția autorităților din România și a instituțiilor de la Chișinău, după plângerea depusă de ministrul Sănătății din R. Moldova.

CNA și Procuratura îndeamnă cetățenii și administratorii de saloane să denunțe orice caz de corupție sau activitate ilegală. Instituția reamintește că persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.