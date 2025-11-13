Poliţie

14 percheziții la vânzătorii clandestini de alcool

Poliția continuă acțiunile de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pedepsirea tuturor persoanelor implicate.

Doi bărbați și trei femei cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani, specializați în transportarea și comercializarea ilegală a alcoolului etilic pe teritoriul mai multor raioane ale țării au fost documentați de ofițerii Inspectoratului de Poliție Orhei.

Pe parcursul lunii noiembrie curent, în cadrul acțiunilor procesuale desfășurate, polițiștii au efectuat 14 percheziții simultane atât în raionul Orhei, cât și în alte localități ale Republicii Moldova. În urma acestora, a fost ridicată 2 335 de litri de substanță lichidă incoloră, cu caracteristici similare alcoolului etilic, depozitată în diverse recipiente și pregătită pentru vânzare.

Totodată, investigațiile au stabilit că, un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ialoveni, asigura transportarea alcoolului etilic către domiciliile celorlalți membri, care îl îmbuteliau și îl comercializau. Întreaga cantitate de substanță a fost ridicată și transmisă pentru efectuarea expertizei, în vederea stabilirii originii și compoziției acesteia.

 

