13,6 % din PIB constituie bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026 a fost adoptată în a doua lectură la 29 decembrie 2025.

Veniturile și cheltuielile BASS sunt estimate la 51,45 miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât în 2025, reprezentând câte 13,6% din PIB.

Cea mai mare creștere se înregistrează la alocațiile pentru protecția socială în cazuri excepționale, cu 23,9%, pentru a susține familiile defavorizate..

De la 1 aprilie 2026, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8%.

De pensii vor beneficia peste 665 000 de persoane.

Alocația la naștere va crește până la 21 886 de lei, sprijinind aproximativ 36 000 de copii anual, iar peste 78 000 de copii de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară de 1 000 de lei.

Alocațiile pentru persoanele în etate reprezintă 66,5% din totalul cheltuielilor BASS, în creștere cu 11,2% față de 2025.

Pentru protecția persoanelor cu dizabilități vor fi alocate 5,9 miliarde de lei (11,6%), iar protecția familiei și a copilului va depăși 4,9 miliarde de lei, în creștere cu 2,1% față de anul precedent.

Pentru sprijinirea familiilor și facilitarea revenirii femeilor pe piața muncii, bugetul prevede crearea a 2 000 de noi locuri în creșe pentru copiii de până la trei ani. În plus, protecția victimelor violenței rămâne o prioritate, urmând a fi deschise noi centre de adăpost în Telenești, Ștefan Vodă și Cahul.