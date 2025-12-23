Sănătate

132.270 de ouă au fost transformate în biogaz

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 decembrie 2025
31 1 minut pentru citire

În urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită. Produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică.

Motivul retragerii și distrugerii a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”),  a fost  depistarea  reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) . 

Odată cu prescripțiile emise de ANSA, operatorul economic SRL „ADALVA” a revizuit procesele de producție, eliminând antibioticul din premixurile utilizate în hrana păsărilor. 

În rezultatul implementării măsurilor corective și conformității noilor probe de laborator, ANSA a decis ridicarea tuturor restricțiilor comerciale impuse anterior unității SRL „ADALVA”. Producătorul poate relua livrările pe piață, produsele actuale fiind sigure pentru consum.

Menționăm că salinomicina este un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare de 7 zile, înainte de comercializarea produselor.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 decembrie 2025
31 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel național

23 decembrie 2025

Copii și adulții cu nevoi speciale beneficiază de servicii stomatologice gratuite

22 decembrie 2025

ANSA a retras de pe piață mai multe loturi de produse alimentare

19 decembrie 2025

291 de panouri fotovoltaice la spitalul din Anenii NOI

17 decembrie 2025
Back to top button