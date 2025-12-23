132.270 de ouă au fost transformate în biogaz

În urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită. Produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică.

Motivul retragerii și distrugerii a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), a fost depistarea reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) .

Odată cu prescripțiile emise de ANSA, operatorul economic SRL „ADALVA” a revizuit procesele de producție, eliminând antibioticul din premixurile utilizate în hrana păsărilor.

În rezultatul implementării măsurilor corective și conformității noilor probe de laborator, ANSA a decis ridicarea tuturor restricțiilor comerciale impuse anterior unității SRL „ADALVA”. Producătorul poate relua livrările pe piață, produsele actuale fiind sigure pentru consum.

Menționăm că salinomicina este un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare de 7 zile, înainte de comercializarea produselor.