128 de arbori tăiați ilegal au descoperit Inspectorii de Mediu din Criuleni, fiind sesizați de un cetățean

În urma verificărilor efectuate pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăriei Criuleni, au fost depistați 128 de arbori tăiați ilegal, din diferite specii. Volumul masei lemnoase constituie 35,3 metri steri.

Ion Guzun, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Criuleni a comunicat pentru „Est-Curier” că  valoarea masei lemnoase, conform calculelor efectuate de inspectori ajunge  la 34 311 lei, iar prejudiciul total cauzat mediului este estimat la 42 860 lei. 

În cazul când prejudiciul e până la 25 mii lei dosarul este examinat de Inspectorat și respectiv se aplică pedeapsa conform Codului Contravențional. Dat fiind că în acest caz prejudiciul e mult mai mare e de competența Procuraturii să intenteze dosar, să identifice făptașul și să stabilească mărimea pedepsei. Evident că de integritatea vegetației forestiere este responsabil și gestionarul, adică APL. La Dubăsarii Vechi, bunăoară, este desemnată în cadrul Primăriei o persoană ce are grijă de vegetația forestieră și exemplul lor ar putea fi preluat și de primăria Criuleni – a adăugat Ion Guzun.

Viceprimarul or. Criuleni, dl Nicolae Barbăscumpă ne-a comunicat că reprezentanții APL au fost alături de inspectorii de mediu la documentarea incidentului și că temei pentru pedeapsă va fi „furtul de masă lemnoasă”, nu „tăierea neautorizată a arborilor”.

Tăierile ilegale , cu regret, nu-s o raritate în țară, dar nu poți pune paznic lângă fiecare copac. De vină e și sărăcia… – a zis viceprimarul.

Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Criuleni vor mai desfășura razii în teritoriu, în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori.

