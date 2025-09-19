Alegeri parlamentare

12 luni fără „Inima Moldovei”?

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ridică suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei”.

19 septembrie 2025
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”.

Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie.

Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond.

Formațiunea contestă aceste acțiuni făcând trimitere la „încălcarea  principiului constituţional al prezumţiei nevinovăţiei” și ”ignorarea art. 21 din Legea privind partidele politice, care prevede că activitatea formaţiunilor politice nu poate fi limitată pe durata campaniei electorale.”

 

19 septembrie 2025
