112MD: butonul tău de urgență

Pe 24 martie 2026 a fost lansată aplicația mobilă 112MD, un instrument digital modern care facilitează accesul rapid la serviciile de urgență și contribuie la creșterea nivelului de siguranță publică. Aplicația a devenit soluția digitală oficială a Serviciului 112.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot apela rapid numărul unic de urgență 112 printr-un singur buton, iar locația acestora este transmisă imediat către operatorii Serviciului 112, contribuind la reducerea timpului de localizare și intervenție al echipajelor specializate.

Cu un singur click, locația utilizatorului și profilul medical sunt transmise automat operatorilor serviciului de urgență 112, reducând timpul necesar pentru intervenție. În situațiile în care un apel vocal nu este posibil, aplicația oferă posibilitatea de a selecta dintre pictogramele predefinite și de a iniția o conversație cu serviciul de urgență 112, care poate fi realizată sub formă de text, în timp real și poate fi, de asemenea, tradusă automat cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, operatorul serviciului 112 poate solicita fotografii sau video de la locul incidentului, facilitând o comunicare eficientă și cuprinzătoare pentru o mai bună cunoaștere a situației.

Profilul medical al utilizatorului completat în aplicație, cum ar fi alergiile sau afecțiunile cronice, poate ajuta echipajele medicale în timpul unui răspuns de urgență. În plus, interfața este adaptată pentru persoanele cu dizabilitǎți de vedere sau de auz, iar comunicarea prin mesaje text și notificări vizuale îmbunătățește accesibilitatea în situații de urgență pentru toți.

Alte funcții utile includ partajarea locației cu persoanele dragi în situații de urgență, accesarea contactelor de urgență salvate, recepționarea avertizărilor naționale și a alertelor de sănătate, precum și localizarea rapidă a defibrilatoarelor externe automate (AED) din apropiere, a secțiilor de poliție sau a spitalelor. Aplicația 112MD este disponibilă pentru dispozitive iOS și Android și poate fi descărcată gratuit din magazinele de aplicații.

„Prin lansarea aplicației 112MD, facem un nou pas spre un serviciu de urgență mai inteligent, mai uman și mai incluziv. Această aplicație reprezintă mai mult decât un instrument digital – este o expresie concretă a angajamentului nostru de a face serviciul de urgență mai accesibil, mai rapid și mai aproape de fiecare om. În situațiile critice, fiecare secundă contează, iar accesul simplu și eficient la ajutor poate face diferența dintre viață și moarte”, a spus Anatolie Viniciuc, Directorul Serviciului 112.

„Serviciul 112 devine mai mult decât un număr de urgență. Cu 112MD, sistemul devine o rețea de siguranță digitală, care protejează vieți, oferă sprijin și creează încredere. Dragi cetățeni, vă invit să folosiți cu responsabilitate aplicația 112MD și să o promovați în comunitățile voastre. Fiecare utilizare poate salva o viață. Fiecare apel direcționat corect poate aduce ajutorul la timp”, a declarat Daniella Misail-Nichitin, Ministra Afacerilor Interne.

Proiect a fost implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) prin intermediul Czech Challenge Fund, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe.

„Siguranța în era digitală necesită soluții moderne și fiabile. Republica Cehă este mândră să susțină această inițiativă, care aduce inovația și expertiza cehă în Republica Moldova pentru a face serviciile de urgență mai accesibile, mai rapide și mai precise.

Prin îmbunătățirea modului în care oamenii pot comunica cu operatorii serviciilor de urgență, această aplicație poate face o diferență reală atunci când fiecare secundă contează”, a declarat Jaromír Plíšek, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehe în Republica Moldova.

„Suntem convinși că ‘112MD, butonul tău de urgență’ va deveni o aplicație care salvează vieți, prima linie de contact în caz de urgență. Acum, grație transferului de expertiză cehă prin parteneriatul cu PNUD, noua aplicație permite partajarea locației în timp real, comunicarea prin chat și o accesibilitate îmbunătățită. Oamenii ar trebui să poată solicita ajutor rapid și în siguranță, indiferent de limba pe care o vorbesc, abilitățile sau circumstanțele în care se află”, a menționat Daniela Gasparikova, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Fiind parte a ecosistemului NG-SOS, aplicația 112MD a fost concepută având ca obiectiv principal interoperabilitatea la nivel internațional. Acest lucru permite utilizatorilor din Republica Moldova să se bazeze pe aplicația națională de urgență nu doar acasă, ci și atunci când călătoresc, asigurând o comunicare fără întreruperi în caz de urgență în alte țări și regiuni din Europa în care platforma NG-SOS este implementată sau colaborează cu alte proiecte, precum Aplicațiile paneuropene mobile de urgență (PEMEA).