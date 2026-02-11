112. Un apel. O decizie. O viață salvată.

În fiecare zi, în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență 112, zeci de operatori răspund solicitărilor venite din partea cetățenilor aflați în situații critice. Fiecare apel reprezintă o potențială urgență, iar fiecare secundă contează.

Anual, Serviciul 112 preia peste 2 milioane de apeluri, fiecare dintre acestea necesitând atenție sporită, responsabilitate și reacție promptă. În prezent, 80 de operatori 112 asigură preluarea apelurilor și gestionarea informațiilor esențiale, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Rolul operatorilor este unul esențial în lanțul intervenției: identificarea rapidă a tipului de urgență, obținerea datelor necesare și transmiterea informațiilor către instituțiile competente – serviciile medicale, structurile de intervenție și organele de ordine publică. Profesionalismul și capacitatea lor de a gestiona situații tensionate contribuie direct la eficiența intervențiilor și la salvarea de vieți.

Recent a fost lansat un videoclip care oferă o privire din interior asupra activității zilnice din Centrul de Preluare a Apelurilor 112, evidențiind importanța colaborării dintre apelant și operator.

Comunicarea clară și corectă a informațiilor reduce timpul de procesare a apelului și poate face diferența în situații critice.

Serviciul 112 funcționează continuu, fiind permanent pregătit să răspundă oricărei urgențe.

Totodată, responsabilitatea utilizării corecte a numărului unic de urgență aparține fiecăruia dintre noi.

Apelarea 112 trebuie realizată doar în situații reale de urgență, pentru a permite intervenția rapidă acolo unde este cu adevărat nevoie.

