Conform bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 02.02.2026 în evidență sunt disponibile 10004 locuri de muncă vacante la nivel național, din care 87% sunt din mediul urban, iar 13% mediul rural.

Cele mai multe locuri vacante sunt oferite pentru: cusătoreasă (993), muncitor auxiliar (716), conducător auto/troleibuz (533), legător/legătoare filoane, cabluri și conductori (528), operator în diverse domenii (395), fierar-betonist (263), vânzător/casier (264), muncitor necalificat forestier (255), bucătar (243), ofițer de urmărire penală/în domeniul ordinii publice și securității statului/de investigații (227), specialist diverse domenii de activitate, inclusiv autoritățile publice (204), manager (193), betonist (191), specialist IT (167), dulgher (112), medic specialist (74), taxator (73), electrogazosudor (93), inginer diverse domenii (58), etc.

Din cele 10004 locuri de muncă vacante declarate de către angajatori la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 2038 sunt destinate persoanelor cu nivel de instruire superior și postsecundar (inginer în diverse domenii de activitate, contabil, economist, medic în diverse specializări, inspector, profesor, manager în diferite domenii de activitate, ofițer, specialist în diverse domenii de activitate, tehnician, etc.), 5645 pentru persoanele cu nivel de instruire profesional tehnic-secundar (cusătoreasă, electrogazosudor, instalator, sudor, lucrător comercial, operator, conducător auto, electrician, lăcătuș, mașinist, mecanic, montator, electromontator, electromecanic, legător filoane, cabluri și conductori, mașinist, asamblor, etc.) și restul de 2321 fiind destinate persoanelor cu nivel de instruire primar/gimnazial (muncitor auxiliar/necalificat, măturător, îngrijitor de încăperi, hamal, paznic, ambalator, sortator, etc). Informații mai detaliate despre locurile de muncă disponibile după ocupații, găsți în anexă.

În raionul Dubăsari erau la 2 februarie, 2026, 19 locuri vacante, iar în raionul Criuleni – 45.

Anișoara Cojocari, șefa subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă Criuleni a spus pentru Est-Curier că la începutul anului la evidență aveau peste 300 persoane în căutare de un loc de muncă, inclusiv 106 cu statut de șomer. Oferta locală a pieții muncii este însă selectivă. E nevoie de asistenți sociali, bucătar, logoped, cercetători științifici, farmaciști, contabili, specialiști administrație publică și muncitori necalificați.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru a primi și alte informații pentru dezvoltarea carierei.