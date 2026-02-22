10 proiecte premiate la Olimpiada de Ecologie 2026

Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a publicat rezultatele Olimpiadei Republicane la Ecologie 2026, desfășurată în perioada 20-22 februarie la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, competiție care a reunit circa 80 de participanți din întreaga țară.

În total, 53 de elevi ghidați de 28 de profesori coordonatori au prezentat pentru jurizare 29 de proiecte de cercetare, iar în urma evaluării realizate pe 21 februarie au fost premiați 17 elevi, autorii a 10 proiecte câștigătoare. Participanții au reprezentat instituții de învățământ din Briceni, Cahul, Chișinău, Criuleni, Glodeni, Ialoveni, Ocnița, Rîșcani și Soroca.

Printre instituțiile premiate se numără și Liceul Teoretic „Boris Dânga” din Criuleni, care a obținut mențiune cu proiectul „Cartierul Eden – un viitor mai bun începe de acasă”, elaborat de elevii Savciuc Nicolae (clasa a XI-a) și Croitor Ionuț (clasa a IX-a), coordonați de profesoara Olga Rotari.

În cadrul competiției au fost acordate premii de gradul I, II și III, precum și mențiuni, pentru lucrări care au abordat teme precum protecția mediului, soluții biologice sustenabile, monitorizarea calității aerului și tehnologii ecologice inovatoare. Proiectele au fost evaluate după criterii precum calitatea prezentării, creativitatea și originalitatea, fezabilitatea, utilizarea metodelor științifice, înțelegerea subiectului, competențele de cercetare și efortul depus.