10 profesori desemnați Ambasadori Digitali

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele ediției a V-a a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital”, program dedicat recunoașterii cadrelor didactice care valorifică tehnologiile digitale și contribuie la transformarea procesului educațional într-unul modern, creativ și relevant pentru elevi.

Ediția din acest an a fost lansată la 28 noiembrie 2025, marcând o schimbare importantă: extinderea posibilității de participare pentru toate cadrele didactice din învățământul general, indiferent de disciplina predată sau nivelul de învățământ, inclusiv învățământul primar. Această deschidere a contribuit la creșterea interesului pentru concurs și la diversificarea proiectelor educaționale înscrise.

Cadre didactice care au primit mențiuni în cadrul Concursului:

Balganschi Diana, profesoară de Matematică – LT „Constantin Spătaru”, Leova

Galusceac Daria, profesoară de Matematică – Gimnaziul-grădiniță Călărășovca, s. Călărășovca, r. Ocnița

Iacobeț Sorina, profesoară de Limba engleză – IPLT „V. Alecsandri”, mun. Bălți

Isac Doina, profesoară de Fizică – LT „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți

Nacu Veronica, profesoară de Biologie și Chimie – IPLT „Traian”, mun. Chișinău

Olari Victoria, profesoară de Chimie și Fizică – IPLT „Gaudeamus”, mun. Chișinău

Postolachi Ana, profesoară de Matematică – IPLT „Ștefan cel Mare și Sfânt”, s. Dorotcaia, r. Dubăsari

Rădulescu Iuliana, învățătoare – Școala Primară Grădinița „Abeceluș”, or. Durlești, mun. Chișinău

Roșu Alina, învățătoare – Școala Primară „Grigore Vieru”, mun. Chișinău

Sîrbu Teodora, învățătoare – IPLT „Olimp”, or. Rezina

Concursul are drept scop promovarea inovațiilor digitale în educație, încurajând cadrele didactice să integreze tehnologiile digitale și abordarea STEAM în procesul de predare-învățare-evaluare.