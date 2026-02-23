Educaţie

10 profesori desemnați Ambasadori Digitali

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 februarie 2026
69 1 minut pentru citire

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele ediției a V-a a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital”, program dedicat recunoașterii cadrelor didactice care valorifică tehnologiile digitale și contribuie la transformarea procesului educațional într-unul modern, creativ și relevant pentru elevi.

Ediția din acest an a fost lansată la 28 noiembrie 2025, marcând o schimbare importantă: extinderea posibilității de participare pentru toate cadrele didactice din învățământul general, indiferent de disciplina predată sau nivelul de învățământ, inclusiv învățământul primar. Această deschidere a contribuit la creșterea interesului pentru concurs și la diversificarea proiectelor educaționale înscrise.

Cadre didactice care au primit mențiuni în cadrul Concursului:

  • Balganschi Diana, profesoară de Matematică – LT „Constantin Spătaru”, Leova
  • Galusceac Daria, profesoară de Matematică – Gimnaziul-grădiniță Călărășovca, s. Călărășovca, r. Ocnița
  • Iacobeț Sorina, profesoară de Limba engleză – IPLT „V. Alecsandri”, mun. Bălți
  • Isac Doina, profesoară de Fizică – LT „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți
  • Nacu Veronica, profesoară de Biologie și Chimie – IPLT „Traian”, mun. Chișinău
  • Olari Victoria, profesoară de Chimie și Fizică – IPLT „Gaudeamus”, mun. Chișinău
  • Postolachi Ana, profesoară de Matematică – IPLT „Ștefan cel Mare și Sfânt”, s. Dorotcaia, r. Dubăsari
  • Rădulescu Iuliana, învățătoare – Școala Primară Grădinița „Abeceluș”, or. Durlești, mun. Chișinău
  • Roșu Alina, învățătoare – Școala Primară „Grigore Vieru”, mun. Chișinău
  • Sîrbu Teodora, învățătoare – IPLT „Olimp”, or. Rezina

Concursul are drept scop promovarea inovațiilor digitale în educație, încurajând cadrele didactice să integreze tehnologiile digitale și abordarea STEAM în procesul de predare-învățare-evaluare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 februarie 2026
69 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

10 proiecte premiate la Olimpiada de Ecologie 2026

22 februarie 2026

Platformă nouă pentru elevi și profesori cu manuale interactive online

21 februarie 2026

Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc)

16 februarie 2026

Olimpiadele raionale se amână

6 februarie 2026
Back to top button