10 incendii și un obuz au alertat SSE Criuleni

În perioada 9-15 martie 2026, au înregistrat mai multe situații excepționale pe teritoriul raionului Criuleni, care au necesitat intervenția promptă a salvatorilor și pompierilor.

Pe parcursul săptămânii au fost înregistrate 7 intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație, în urma cărora au fost afectate aproximativ 12,20 hectare de teren. Majoritatea acestor incendii au izbucnit ca urmare a aprinderii necontrolate a resturilor vegetale și a ierbii uscate.

Totodată, pompierii au intervenit la 3 incendii produse în sectorul locativ. Datorită intervenției operative, incendiile au fost lichidate, fiind prevenită extinderea flăcărilor și producerea unor consecințe grave.

De asemenea, în această perioadă în satul Bălăbănești a fost depistat un obuz, rămas din perioada conflictelor armate. Obiectul exploziv a fost gestionat conform procedurilor de securitate de către specialiștii competenți.

Totodată pentru prevenirea situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să respecte următoarele reguli de comportament:

• Nu aprindeți iarba uscată, stufărișul sau resturile vegetale, deoarece focul se poate extinde rapid pe suprafețe mari.

• Evitați utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor.

• Supravegheați permanent focul dacă efectuați lucrări gospodărești care implică arderea controlată a resturilor vegetale, acolo unde este permis.

• Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea focului sau a surselor de aprindere.

• Verificați periodic instalațiile electrice și sistemele de încălzire din locuințe pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

• În cazul depistării unui obiect exploziv sau suspect, nu îl atingeți, nu încercați să îl mutați și anunțați imediat serviciile de urgență.

• În orice situație de urgență, apelați Serviciul 112.

Respectarea acestor măsuri simple poate contribui semnificativ la prevenirea incendiilor și la protejarea vieții, bunurilor materiale și a mediului înconjurător.

Ofițer principal al SP al SSE Criuleni

locotenent-major s/i Ogor Alina