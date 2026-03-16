10 incendii și un obuz au alertat SSE Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 martie 2026
110 1 minut pentru citire

În perioada 9-15 martie 2026, au înregistrat mai multe situații excepționale pe teritoriul raionului Criuleni, care au necesitat intervenția promptă a salvatorilor și pompierilor.

Pe parcursul săptămânii au fost înregistrate 7 intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație, în urma cărora au fost afectate aproximativ 12,20 hectare de teren. Majoritatea acestor incendii au izbucnit ca urmare a aprinderii necontrolate a resturilor vegetale și a ierbii uscate.

Totodată, pompierii au intervenit la 3 incendii produse în sectorul locativ. Datorită intervenției operative, incendiile au fost lichidate, fiind prevenită extinderea flăcărilor și producerea unor consecințe grave.

De asemenea, în această perioadă în satul Bălăbănești a fost depistat un obuz, rămas din perioada conflictelor armate. Obiectul exploziv a fost gestionat conform procedurilor de securitate de către specialiștii competenți.

Totodată pentru prevenirea situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să respecte următoarele reguli de comportament:

• Nu aprindeți iarba uscată, stufărișul sau resturile vegetale, deoarece focul se poate extinde rapid pe suprafețe mari.
• Evitați utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor.
• Supravegheați permanent focul dacă efectuați lucrări gospodărești care implică arderea controlată a resturilor vegetale, acolo unde este permis.
• Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea focului sau a surselor de aprindere.
• Verificați periodic instalațiile electrice și sistemele de încălzire din locuințe pentru a preveni izbucnirea incendiilor.
• În cazul depistării unui obiect exploziv sau suspect, nu îl atingeți, nu încercați să îl mutați și anunțați imediat serviciile de urgență.
• În orice situație de urgență, apelați Serviciul 112.
Respectarea acestor măsuri simple poate contribui semnificativ la prevenirea incendiilor și la protejarea vieții, bunurilor materiale și a mediului înconjurător.

Ofițer principal al SP al SSE Criuleni
locotenent-major s/i Ogor Alina

16 martie 2026
110 1 minut pentru citire

Est Curier

Articole asemănătoare

AUDIO//Percheziții într-un dosar de trafic de influență privind redobândirea cetățeniei române

16 martie 2026

Sfârșit tragic pentru un copil de 5 ani, după un incendiu izbucnit într-un șopron

10 martie 2026

Anabolizante depistate în colete expediate prin Aeroportul Internațional Chișinău

9 martie 2026

Lot comercial de preparate injectabile, depistat la vama Palanca

5 martie 2026
