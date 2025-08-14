𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭̦𝐢𝐚 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆! A apărut un nou tip de fraudă telefonică ce vizează aplicațiile bancare.

Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul acordării de asistență tehnică, le cer să instaleze o versiune „actualizată” a aplicației operatorului, primită prin link transmis prin 𝐒𝐌𝐒, 𝐞-𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐢𝐞 (𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩, 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫, 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐞𝐭𝐜.).

𝐌𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐦 că infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile cum ar fi „necesitatea actualizării urgente a aplicației operatorului în vederea evitării întreruperii serviciului”.

Pe ecran apare mesajul „𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐬” sau dispozitivul se blochează complet. Infractorii obțin acces la aplicația de mobile banking a victimei, dezactivează notificările privind tranzacțiile și efectuează transferuri repetate de bani către mai multe conturi și carduri bancare, pentru a ascunde traseul sumelor și a îngreuna recuperarea acestora. Operațiunile se fac rapid, de obicei în afara orelor de lucru ale băncilor, pentru a întârzia reacția instituțiilor.

În cele mai multe cazuri, victimele pierd sume considerabile în doar câteva minute, fără a observa tranzacțiile în timp real, din cauza blocării notificărilor.

𝐑𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦: Niciun operator de telefonie mobilă, bancă sau instituție oficială a statului, nu solicită reinstalarea aplicațiilor prin apel telefonic și nu transmite linkuri neautentificate pentru actualizări.