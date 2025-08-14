𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭̦𝐢𝐚 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆! A apărut un nou tip de fraudă telefonică ce vizează aplicațiile bancare.

Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
𝐂𝐮𝐦 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢?
Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul acordării de asistență tehnică, le cer să instaleze o versiune „actualizată” a aplicației operatorului, primită prin link transmis prin 𝐒𝐌𝐒, 𝐞-𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐢𝐞 (𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩, 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫, 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐞𝐭𝐜.).
𝐌𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐦 că infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile cum ar fi „necesitatea actualizării urgente a aplicației operatorului în vederea evitării întreruperii serviciului”.
𝐂𝐞 𝐬𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐚̂𝐦𝐩𝐥𝐚̆ 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫𝐞?
Pe ecran apare mesajul „𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐬” sau dispozitivul se blochează complet. Infractorii obțin acces la aplicația de mobile banking a victimei, dezactivează notificările privind tranzacțiile și efectuează transferuri repetate de bani către mai multe conturi și carduri bancare, pentru a ascunde traseul sumelor și a îngreuna recuperarea acestora. Operațiunile se fac rapid, de obicei în afara orelor de lucru ale băncilor, pentru a întârzia reacția instituțiilor.
În cele mai multe cazuri, victimele pierd sume considerabile în doar câteva minute, fără a observa tranzacțiile în timp real, din cauza blocării notificărilor.
𝐑𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦: Niciun operator de telefonie mobilă, bancă sau instituție oficială a statului, nu solicită reinstalarea aplicațiilor prin apel telefonic și nu transmite linkuri neautentificate pentru actualizări.
Orice solicitare de acest tip trebuie tratată cu suspiciune și verificată prin canalele oficiale ale instituțiilor.
𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢:
Verificați identitatea apelantului, contactând direct compania de telecomunicații prin numerele afișate pe site-ul oficial.
Nu instalați aplicații la cererea unor persoane necunoscute, indiferent de calitatea invocată.
Nu accesați linkuri primite prin canale nesigure sau neverificate.
Activați autentificarea în doi pași pentru aplicațiile bancare.
𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐢 (𝐞-𝐦𝐚𝐢𝐥, 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐩𝐮𝐬𝐡).
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓:
Dacă ați instalat o astfel de aplicație sau ați furnizat date, contactați imediat Poliția, operatorul de telefonie mobilă și banca la care aveți conturi.