Еще 10 профилей неподкупности кандидатов, опубликованных в рамках Информационной кампании «За чистый парламент 2025»

В рамках Информационной кампании «За чистый парламент 2025» Ассоциация независимой прессы (API) и портал MoldovaCurata.md составляют профили неподкупности кандидатов на должность депутата от партий и блоков с наибольшими шансами пройти в Парламент Республики Молдова, а также профили независимых кандидатов. Профили документируются профессиональными журналистами-расследователями на основе критериев неподкупности, разработанных гражданским обществом. До сих пор проведен мониторинг 40 кандидатов, и ниже мы представляем обобщенный вариант последних 10 профилей неподкупности. Первые три обзора, каждый из которых содержит по 10 опубликованных профилей, можно прочитать здесь, здесь и здесь

Обзор профилей

Профиль депутата-коммуниста Константина Старыша, занимающего теперь 8-ю позицию в списке так называемого Патриотического блока, содержит информацию о его политической деятельности, включая визиты в Москву. Журналисты напоминают, что осенью 2022 года, когда Россия уже более восьми месяцев вела агрессивную войну против Украины, Старыш принял участие в заседании клуба «Валдай» и передал Владимиру Путину «привет от своих детей из Кишинёва». Весной 2025 года Старыш, наряду с Владимиром Ворониным и другими деятелями, был одним из инициаторов законопроекта об «иностранных агентах» – законодательной инициативы, аналогичной российскому закону, который после его принятия привел к подавлению гражданского общества и независимых СМИ. Другие подробности, в том числе об имуществе Константина Старыша, найдете здесь, а краткую видеоверсию профиля можно посмотреть здесь

Коллега по блоку Константина Старыша, бывшая премьер-министр и экс-председатель парламента, социалистка Зинаида Гречаная вошла в историю как премьер-министр, который вечером 7 апреля 2009 года предупредил родителей, что правоохранительные органы применят оружие и в отношении детей, если они будут участвовать в демонстрациях и массовых беспорядках. Впоследствии, спустя 6 лет, комментируя этот эпизод в ходе одной из телепередач, она сказала, что «естественно, никакое оружие против манифестантов не было бы применено, (…) но жесткое предупреждение было необходимо». Журналисты напоминают также, что с 2022 года Зинаида Гречаная имеет статус обвиняемой по так называемому делу «Кулек», в котором лидер ПСРМ Игорь Додон обвиняется в том, что в июне 2019 года получил пакет с деньгами от тогдашнего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. ПСРМ квалифицировало предъявленное ей обвинение как «нападки политического характера». Больше информации о кандидатке Зинаиде Гречаной можно найти здесь, а краткую видеоверсию  профиля – здесь.

Среди опубликованных статей есть также профиль еще одного депутата-социалиста, а именно Богдана Цырди, известного как личность, распространяющая фейковые новости и язык ненависти, особенно против ЛГБТ. Против кандидата в 2022 году было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обогащение», которое ПСРМ квалифицирует как «преследование и политические репрессии». Дело все еще находится на стадии расследования в Прокуратуре по борьбе с коррупцией. Другие подробности о Богдане Цырде можно прочитать здесь.

Другим депутатом-социалистом, оказавшимся в поле зрения Национального органа по неподкупности (НОН), является Геннадий Митрюк, также баллотирующийся по списку Патриотического блока. В июне 2023 года НОН издал акт о констатации существенного расхождения между доходами и расходами Митрюка в период, когда он занимал должность депутата. Хотя его вызвали для предоставления информации относительно существенной разницы, установленной инспектором по неподкупности, Геннадий Митрюк не отреагировал на приглашение, а позже обратился в суд с ходатайством об отмене акта НОН. В мае 2025 года Апелляционная палата отклонила его иск как необоснованный. Другие подробности о деятельности кандидата Геннадия Митрюка – здесь.

Бывший депутат-демократ Евгений Никифорчук, ныне кандидат по списку Партии «Mișcarea Respect Moldova», основанной им в 2023 году, имеет статус обвиняемого в деле о подкупе депутатов, возбужденном Прокуратурой по борьбе с коррупцией на основании заявлений Владимира Воронина и депутата-социалиста Елены Боднаренко. Она дала показания в прокуратуре, согласно которым в мае-июле 2016 года Никифорчук предложил ей 350 000 евро за выход из фракции коммунистов и присоединение к фракции ДПМ. Несмотря на то, что прошло уже 3 года, уголовное дело все еще находится на стадии уголовного преследования, а Никифорчук опровергает обвинения: «Я никогда не вел таких разговоров с госпожой Боднаренко. Мы много беседовали, поскольку она сидела справа от меня в парламенте. Мы даже создали местную коалицию в Сороках. Мы много общались. Общение было, но не такое, как написано. Надеюсь, что у этого дела будет и обратная сторона медали». Больше подробностей о кандидате можно прочитать здесь

О лидере «Нашей партии» Ренато Усатом журналисты напоминают, что в 2023 году он публично обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, заявив, что больше не желает быть гражданином государства-агрессора, ссылаясь на войну, развязанную Россией против Украины. Отмечается также эпизод 2020 года, когда во время пандемии Covid-19 Ренато Усатый, будучи примаром мун. Бэлць, вручил конверты с деньгами группе врачей из Румынии, приехавших в Бэлць с гуманитарной миссией, в знак благодарности за их благородный поступок. Врачи вернули конверты. Другую информацию о неподкупности Ренато Усатого можно прочитать здесь.

На втором месте в списке «Нашей партии» – Елена Грицко, член Муниципального совета Бэлць и председатель Фонда «Наша Молдова», основанного Ренато Усатым. Она декларирует скромный доход от заработной платы в фонде и пособия советника. Несмотря на это, получила в дар квартиру площадью в 82 квадратных метра и купила в прошлом году автомобиль стоимостью 21 470 евро. Как Елена Грицко объяснила покупку, а также другие подробности можно прочитать здесь. Краткую видеоверсию профиля можно посмотреть здесь.    

Другая кандидатка по списку «Нашей партии», Родика Цыпович, не указывает в декларации, поданной в ЦИК, никаких доходов за прошлый год, ни своих, ни супруга. А еще семья обладает имуществом в Российской Федерации, где проживала до 2024 года. Как кандидатка объяснила отсутствие доходов можно прочитать здесь.

Независимая кандидатка Олеся Стамате, бывшая депутатка PAS, которая сейчас судится с партией, исключившей ее из своих рядов, в своей декларации, поданной в ЦИК, помимо имущества и доходов, указала и понесенные расходы на путешествия и образование детей. Она указала сумму в 6 500 евро за туристические услуги и два платежа в 5 200 евро и 4 900 евро за обучение в частном столичном лицее «Да Винчи». Кандидатка владеет той же недвижимостью и тем же автомобилем Porsche Macan, стоимостью в 1 миллион леев, которые декларировала и будучи депутатом. Другие подробности о кандидатке можно прочитать здесь.

Другим независимым кандидатом является Андрей Нэстасе, бывший депутат от Партии «Платформа Достоинство и Правда» и бывший министр внутренних дел. Журналисты напоминают, что он владеет недвижимостью в Республике Молдова и с недавних пор квартирой в Германии, купленной за счет банковского кредита, который все еще выплачивает. Андрей Нэстасе в прошлом году получил доход от адвокатской деятельности, а также заработной платы от немецкой компании. Больше информации о доходах и политической деятельности кандидата – здесь.

В ближайшие дни в рамках кампании «За чистый парламент 2025» будут опубликованы последние 10 профилей неподкупности кандидатов на должность депутата Парламента Республики Молдова.

 

