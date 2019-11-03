Turul doi a luat sfârșit. CEC anunță rezultate preliminare
din noiembrie 3, 2019 în Alegeri locale, Criuleni, Est-Curier 49 Vizualizari Niciun comentariu
Conform informațiilor afișate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, rezultatul preliminar al celui de-al doilea tur de scrutin, în cele 13 primării arată în felul următor:
OR. CRIULENI:
SCLIFOS MIHAIL, PSRM - 57.64% (1449)
IURCU VALERIU, ”ACUM” DA și PAS - 42.36% (1065)
COM. RĂCULEȘTI:
BUZGAN LIUDMILA - PP „Șor” , 51.92% (378)
FRUNZA VASILE, ”ACUM” DA și PAS - 48.08% (350)
S: JEVRENI:
ROTARI IGOR, PLDM - 55.23% (359)
PANFILI GHENADIE, independent - 44.77% (291)
S. ONITCANI:
TÎRGOLA MARIA, INDEPENDENTĂ - 61.40%(517)
ŞARBAN ION, PLDM - 38.60% (325)
COM. BĂLȚATA
PEREPICICA VADIM, PSRM - 54.29%(367)
CORONCIUC OLGA, PCRM - 45.71%(309)
COM. BĂLĂBĂNEȘTI
COTOMAN ION, ”ACUM” DA și PAS - 52.07%(680)
NISTREANU ION, PDM - 47.93%(626)
S. RÂȘCOVA
CAMENŞCIC SERGIU, ”ACUM” DA și PAS - 51.54%(251)
SÎRBU DUMITRU, PDM - 48.46%(236)
S. DUBĂSARII-VECHI
CASIAN VITALIE, PUN - 58.15%(1284)
CHETRUŞCA AUREL, ”ACUM” DA și PAS - 41.85%(924)
COM. HRUȘOVA:
ROŞCA PAVEL, ”ACUM” DA și PAS - 59.13%(664)
COTOVICI PARASCOVIA, PPPVE - 40.87%(459)
COM. HÂRTOPUL-MARE:
ANGHELICI EUGENIA,”ACUM” DA și PAS - 68.07%(891)
ROȘCA DUMITRU, USB - 31.93%(418)
S. CRUGLIC:
NECULAI IURIE, ”ACUM” DA și PAS - 53.00%(680)
CUCU SVETLANA, PSRM - 47.00%(603)
S. SLOBOZIA-DUȘCA:
ISTRATI SERGIU, PDM - 62.52%(689)
BOŞCANEAN VADIM, ”ACUM” DA și PAS - 37.48%(413)
S. ZĂICANA:
ONOFREI SIMION, independent - 52.12%(368)
VARTIC VASILE, ”ACUM” DA și PAS - 47.88%(338)